السعودية: بدء الصلاة وزيارة المسجد النبوي لكن بشروط!

الرياض /وكالات/

نشرت وسائل الإعلام السعودية اليوم السبت، إعلان المملكة عن بدء الصلاة وزيارة المسجد النبوي الشريف بعدة شروط.

وكشفت هيئة إدارة شئون المسجد النبوي الشريف، أنه بدءًا من غدٍ الأحد، سيتم إعادة افتتاح المسجد الشريف مجددًا لأول مرة منذ إغلاقه في مارس الماضي، بسبب فيروس "كورونا".

وقالت الإدارة التابعة لرئاسة شئون الحرمين الشريفين، إن افتتاح المسجد النبوي سيقتصر على التوسعات والساحات فقط دون دخول الحرم القديم والروضة الشريفة.

وأوضحت أن دخول المصلين إلى المسجد النبوي لن يزيد على ٤٠٪ من الطاقة الاستيعابية الأساسية، مع رفع سجاد التوسعات والساحات كاملًا، وستكون الصلاة على الرخام، مع تعليق موائد الإفطار في المسجد النبوي وساحاته.

وأضافت أنه سيتم تشغيل مواقف المسجد النبوي بنسبة 50%، على أن يتم دفع أجرة الوقوف بمواقف المسجد النبوي عبر التطبيق الإلكتروني.

وأكدت الإدارة أنه تم وضع خطة لتعقيم المسجد النبوي، ووضع فواصل أرضية لتحقيق التباعد بين المصلين وغسيل الأرضيات بعد كل صلاة، وكذلك استمرار رفع حافظات ماء زمزم، مع استمرار إيقاف توزيع عبوات ماء زمزم في المسجد النبوي وساحاته.

وناشدت الإدارة المصلين الالتزام بالإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات قبل دخول المسجد النبوي، وكشفت عن أن هناك أبوابا بالمسجد مخصصة للرجال وأخرى للنساء، فيما سيمنع حضور الأطفال.

وستقتصر زيارة المسجد النبوي على سكان المملكة مع استمرار منع السفر والطيران الخارجي والعمرة، وسيستمر إغلاق الحرم المكي أمام عامة الناس، وقصر الصلوات فيه على أئمته وعدد محدود من العاملين فيه.