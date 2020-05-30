جريمة قتل إياد الحلاق! توفيق أبو شومر

قتل جنود إسرائيليون الشاب، إياد الحلاق، صباح يوم 30-5-2020م، هو من سكان القدس الشرقية، من ذوي الاحتياجات الخاصة، يبلغ من العمر 32 سنة.

"كان إياد متوجها إلى مدرسته، حين رصدته الشرطة، اشتبهت مفرزة الشرطة أنه يحمل مسدسا، طالبته الشرطةُ بالتوقف، ولكنه هرب منهم، استدعت الشرطة حرس الحدود، شرعوا في مطاردته، أطلقوا عليه الرصاص، (وهو يجري) أصابته رصاصة في القلب!

لن أرصد خطابات التنديد الفلسطينية، التي ينتهي مفعولها بعد ثلاثة أيام العزاء كالمعتاد، ولكنني رصدتُ ما قاله عضو الكنيست، عوفر كسيف:

"كل فلسطيني إرهابي، حتى يثبت براءته، حتى وهو ممدد على الأرض، أو هارب للنجاة بحياته، إن حكومة إسرائيل مشاركة في هذه الجريمة، الاحتلال هو الإرهاب"!

سوف يُضيفُ الفلسطينيون، إياد الحلاق إلى صندوق المحفوظات، لينظموا فيه قصائد الأشعار، وخطابات الشجب والاستنكار!