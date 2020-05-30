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عمر: الاحتلال الاسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم الإعدام بحق الفلسطينيين

السبت 30 مايو 2020 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمر: الاحتلال الاسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم الإعدام بحق الفلسطينيين


غزة / سما /

قال الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ان جريمة القتل المتعمد التي تعرض لها الشاب إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة اليوم في البلدة القديمة بمدينة القدس على أيدي قوات الاحتلال الاسرائيلي، تعبر عن الارهاب المنظم والتصعيد الممنهج في ارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق الفلسطينيين وهي خطة تنتهجها حكومة الاحتلال في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية والتهويدية بحق الأرض الفلسطينية، ولقمع الروح الوطنية للفلسطينيين من أهالي القدس المحتلة لمنعهم من الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأوضح عمر ان هذه الجريمة تاتي ضمن جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني ويجب محاسبة حكومة الاحتلال وقادة جيشه على كل الجرائم التي ارتكبت وما زالت ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

واشار عمر إلى ان الحكومة الاسرائيلية ماضية في تنفيذ مخططاتها وسترتكب مزيداً من الجرائم طالما لم تجد تحدي واضح وتصدي شعبي وجماهيري لتلك المخططات التي تسعي لتنفيذ صفقة القرن وتبعياتها من سياسة ضم للمستوطنات وتهويد للأرض الفلسطينية.

وأكد عمر أن الأيام القادمة ربما تشهد مزيداً من التصعيد الاسرائيلي بحق الفلسطينيين وخاصة على الحواجز الاسرائيلية التي تفصل المدن الفلسطينية وعلى مناطق التماس مع الاحتلال الاسرائيلي.

#الاحتلال الاسرائيلي

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