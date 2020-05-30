نصائح لتحسين لغة الجسد الخاصة

وكالات / سما /

إن الكلمات التي يتحدث بها الناس يمكننا فهمها من خلال لغة الجسد، ومن خلال تطوير الوعي الخاص بك لفهم العلامات والإشارات، يمكنك فم الآخرين بسهولة، وإقامة تواصل فعَّال معهم.



هناك تواصل غير لفظي يتمثل في حركة الجسم، الإيماءات والإشارات، تعبيرات الوجه، والتواصل البصري، وكذلك الطريقة التي يتحدث بها الناس، كل هذه الأشياء تقوم بتوصيل رسائل لنا بجانب التواصل اللفظي، فكل ما يحدث بالداخل ينعكس على خارجنا.

لغة الجسد.. ما يجب أن تعرفيه!



تقول الدكتورة أميرة حبراير الخبيرة النفسية للغة الجسد: هي تلك الحركات التي يقوم بها بعض الأفراد مستخدمين الأيدي أو تعبيرات الوجه أو نبرات الصوت، ليتم فهم المعلومة بشكل أفضل. أولاً، لتغيير لغة الجسم يجب أن تكوني على علم بلغة الجسد الخاصة بك. لاحظي كيف تجلسين، وكيف تقفين، وكيف تستخدمين يديك وساقيك، وما تفعلينه عندما يتحدث إليك أي شخص.



في دراسة قام بها أحد علماء النفس، اكتشف أن 7 في المائة فقط من الاتصال يكون بالكلمات، 38 في المائة يكون بنبرة الصوت، 55 في المائة بلغة الجسد، وإن اختلفت الكلمات ولغة الجسد، فإن الإنسان يميل إلى تصديق لغة الجسد.

الذراعان والساقان



لا تغلقي ذراعيك أو ساقيك حول نفسك، تجعلك تبدين في وضع دفاع عن النفس أو أنك شخص انطوائي. حافظي على ذراعيك مفتوحة وساقيك، متجاورتين بالنسبة للنساء ومبتعدة قليلاً للرجال.

العينان



أن تبقي عينيك متصلة مع الشخص الذي تتحدثين معه ولكن لا تجعليها تصل إلى مرحلة التحديق به ما يعرف بـeye contact.

إذا كان هناك العديد من الناس الذين تتحدثين إليهم، أعطي لكل منهم بعض النظرات لإنشاء لغة اتصال أفضل ومعرفة ما إذا كانوا يستمعون إليك من عدمه. يخلق النظر فترة طويلة إلى عين المستمع نوعاً من التوتر والرهبة، وأيضاً عدم وجود اتصال بينك وبينهم قد يجعلك تبدين وكأنك خائفة أو لا تثقين بنفسك وأنت تتحدثين. قد تشعرين في بداية استعمالك لهذه الطريقة بقليل من الصعوبة ولكن عليك الاستمرار حتى تعتادي العمل بها.

المساحة الخاصة

لا تغفلي من اتخاذ المساحة الخاصة بك، على سبيل المثال: الجلوس أو الوقوف والساقان بينهما مسافة صغيرة يساعدك على الشعور بالراحة ويشير إلى ثقتك بنفسك.



ابتسمي واضحكي

لا تكوني على محمل الجد طول الوقت. ابتسمي واضحكي عندما يقول شخص ما شيئاً مضحكاً. ابتسمي عندما تقابلي شخصاً ما ولكن لا تجعلي الابتسامة دائمة على وجهك، لأنك سوف تظهرين بأنك شخص كاذب.

الرأس

ارفعي رأسك ولا تبقي عينيك تنظران إلى الأرض، يجعلك هذا تبدين وكأنك تعانين من قلة الثقة. حافظي على رأسك وعينيك بطريقة مستوية لمن يتحدث إليك.



اخفضي كوب ما تشربيه

لا تحملي الكوب أمامك طول الوقت. في الحقيقة، لا تحملي أي شيء أمام قلبك، لأن ذلك يجعلك تبدين وكأنك تضعين حاجزاً بينك وبين من تحدثينه. ارفعي الكوب عندما تشربين ثم ضعيه مرة أخرى على الطاولة.



كوني كالمرآة

في كثير من الأحيان عندما تتوافقي مع شخص ما، وتكونان على تواصل جيد؛ تبدآن في تقليد بعضكما البعض دون وعي بذلك، وكأنكما تنظران إلى مرآة. هذا يعني أنك مرآة للغة جسد الشخص الآخر، فقد تميلين إلى الأمام إذا مال إلى الأمام. لا تعكسي كل تغيير يفعله، لأن هذا سيبدو غريباً وغير مريح للطرف الآخر عندما يتحدث معك.

حافظي على أن تكوني إيجابية في الحديث.

حاولي أن تتركي أثراً إيجابياً يتذكرك به من حولك.



أهمية لغة الجسد

تساعد المعرفة الخاصة بلغة الوجه الناس في عدة مهن ومهام منها على سبيل المثال:-

- تحسن من مهارات هؤلاء الذين يمتهنون مهناً تحتاج للتواصل وجهاً لوجه مع الجمهور.

- قراءة التعبيرات الخاصة بالعاطفة، مما يساعد في تطوير علاقة الثقة والزمالة.

- مفيدة جداً في اختبارات تقييم المصداقية، والكشف عن الخداع.

- توفر معلومات أكثر خاصة بالعاطفة، مما يفيد في عمليات البيع والتفاوض والتعاون.

- تساعد المعلمين والأطباء في تحقيق تواصل فعَّال مع الطلاب والمرضى في الحياة الاجتماعية.

- تساعد الأزواج والأصدقاء في فهم بعضهم البعض.