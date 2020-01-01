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زوجة الشرطي الأمريكي المتهم بقتل "فلويد" تتحرك ضد زوجها

السبت 30 مايو 2020 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
زوجة الشرطي الأمريكي المتهم بقتل "فلويد" تتحرك ضد زوجها


وكالات / سما /

قالت زوجة الشرطي السابق في ولاية مينيابوليس الأمريكية، إنها بصدد طلب الطلاق منه، بعد الضجة التي أحدثتها جريمة قتله للمواطن الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، في العالم.

وأوضحت الزوجة، كيلي شاوفين، في بيان أصدره محاميها، أن مقتل فلويد هذا الأسبوع على يد زوجها، ديريك شاوفين، كان أمرا مدمرا بالنسبة لها. وعبرت عن تعاطفها التام مع عائلة فلويد وأحبائه وكل من أحزنته هذه المأساة.

وطلبت كيلي في البيان "بكل احترام" منح والديها وعائلتها الأمان والخصوصية خلال هذه الفترة العصيبة.

ويواجه الشرطي السابق شاوفين تهمة القتل من الدرجة الثالثة، عقب انتشار فيديو يوثق قتله لفلويد خنقا بوضع ركبته على عنقه لمدة تجاوزت 8 دقائق، بينما كان الرجل يستنجد بسبب عدم قدرته على التنفس.

واندلعت منذ هذه الحادثة مواجهات عنيفة بين متظاهرين أمريكيين ورجال الشرطة خلال تظاهرة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، احتجاجا على مقتل الرجل الذي كان من ذوي البشرة السوداء، خاصة أنها ليست الحادثة الأولى من نوعها في أمريكا.

المصدر: "nbcnews"

#الشرطي الأمريكي #فلويد

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