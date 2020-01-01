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بيع زجاجة كونياك عمرها 258 عامًا بأكثر من 146 ألف دولار

السبت 30 مايو 2020 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيع زجاجة كونياك عمرها 258 عامًا بأكثر من 146 ألف دولار


وكالات / سما /

أعلنت دار مزادات سوثبيز عبر صفحتها على موقع تويتر يوم الخميس إنه تم بيع زجاجة كونياك فرنسي نادرة عمرها 258 عاما بمبلغ 118 الفا و 580 جنيها استرلينيا (أكثر من 146 ألف دولار).

وقالت سوثبيز، إنه لا يوجد سوى ثلاث زجاجات نادرة من كونياك جوتييه تعود لعام 1762 ، مما يجعلها واحدة من أقدم زجاجات الكونياك في العالم والأقدم التي يتم بيعها في مزاد.

وظلت الزجاجة محفوظة في قبو عائلي دون أن يمسها أحد لأجيال ولا يزال عليها ملصقها الأصلي.

وتعتبر الزجاجة التي تنتجها شركة مايسون جوتييه الفرنسية، والمعروفة باسم "جراند فرير" أو "بيج براذر" هي أكبر الزجاجات المتبقية والأخيرة التي يتم بيعها.

وقال جوني فاول، اختصاصي المشروبات الروحية في سوثبيز، إن الزجاجة "تتجاوز مجموعة عالم المشروبات الروحية"، مشيرًا إلى أن كونياك جوتييه "مشهور ويقدر في جميع أنحاء العالم".

#كونياك #سوثبيز

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