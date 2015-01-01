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باحثون يحددون تاريخ أعرق غابة بالصين بـ 371 مليون سنة

السبت 30 مايو 2020 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
باحثون يحددون تاريخ أعرق غابة بالصين بـ 371 مليون سنة


وكالات / سما /

أصدر باحثون من الصين والولايات المتحدة نتيجة دراسة مشتركة، تُشير إلى أن تاريخ أقدم غابة في الصين يرجع إلى 371 مليون سنة مضت .

وتقع الغابة القديمة في ولاية تاتشنغ بمنطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم بشمال غربي الصين، وفقا لما ذكر الأستاذ شيوي هونغ خه، من معهد نانجينغ للجيولوجيا وعلوم الحفريات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، قائد فريق البحث.

وأضاف شيوي أن باحثين عثروا في عام 2015 على جذع نبات أحفوري قطره 70 سم في تاتشنغ. ويمكن للنبات النمو إلى أكثر من 4 أمتار، ويعد واحدا من أقدم الأشجار المعروفة، التي تُشكل أقدم غابة معروفة في الصين.

ونفذ فريق البحث المذكور مسحاً جيولوجيا أكثر تفصيلاً ودراسة للتسلسل الزمني على مواد أحفورية في هذه المرة. وحدد الفريق، للمرة الأولى، تاريخ عمر الغابة في تاتشنغ بـ 371 مليون سنة، أقدم بأكثر من 10 ملايين سنة عن العصر الكربوني الذي ظهرت فيه غابات قديمة على نطاق واسع.

وقال شيوي إن "دراسات العصور الجيولوجية القديمة تظهر أنه قبل أكثر من 300 مليون سنة، كانت المنطقة التي تقع فيها الغابة دافئة ورطبة مع نباتات استوائية طويلة، غير أنها الآن جافة وبالية، في مشهد مختلف تماما عما كانت عليه".

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة متخصصة في هذا المجال.

#الصين #غابة

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