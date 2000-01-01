هل يعود أحمد حلمي إلى المسرح بعمل مستوحى من "عسل أسود"؟

وكالات / سما /

تردّدت أنباء في الوسط الفني عن موافقة الفنان أحمد حلمي على العودة إلى المسرح بعمل جديد مستوحى من فيلمه الشهير "عسل أسود".

ستكون عودة حلمي إلى المسرح بعد 20 عاماً، بعد مسرحية "حكيم عيون" التي قدّمها بداية العام 2000 مع الراحل علاء ولي الدين.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية مصري، شاب هاجر إلى أميركا مع والديه وهو في العاشرة، وبعد 20 عاماً يعود إلى مصر رغبة في الاستقرار، ويواجه عديداً من المفارقات الناتجة عن اختلاف الزمن والثقافات، حيث يحمل جواز سفر أميركياً وهو ما يجعل الجميع يتعامل معه معاملة حسنة إلى أن يتعرض لحادث يفقد فيه الجواز فتتغير معاملة الجميع إلى النقيض.

يُذكر أن آخر أعمال حلمي هو فيلم "خيال مآتة" العام الماضي، وشارك في بطولته: منّة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسني، لطفي لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة، ورشوان توفيق وياسر الطوبجي وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.