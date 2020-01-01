دواء أطفال قد يؤدي دورا محوريا بإنقاذ حياة المصابين بكورونا

وكالات / سما /

كشف علماء من مراكز طبية عدة في مدينة ووهان الصينية، التي تعتبر مصدرا للتفشي، وفريق باحثين في مستشفى سينسيناتي للأطفال الأمريكي، حسب مقال نشر في مجلة الحساسية وأبحاث المناعة السريرية (Journal of Allergy and Clinical Immunology)، عن اختبار تم إجراؤه من 9 إلى 28 فبراير في ووهان، على 43 مصابا بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-43" كانوا في حالات حرجة.

وأفاد العلماء بتحسن حالات 90% من البالغين المصابين بفيروس كورونا، بعد علاجهم بدواء الأطفال "Ruxolitinib"، خلال 14 يوما.

واعتبر الباحثون أن هذا الدواء قد يؤدي دورا محوريا في إنقاذ حياة المصابين بالفيروس، وأوضحوا أنهم يأملون أن يساعد الدواء في القضاء على "عواصف السيتوكين"، التي تعتبر أحد الآثار الجانبية لفيروس كورونا، إذ يهاجم الجهاز المناعي نفسه وخلاياه وأنسجته. وفق موقع "Science Daily" الأمريكي.

وتعتبر عواصف السيتوكين سمة شائعة بين الأطفال المصابين بـ"HLH" (كثرة الكريات اللمفاوية الدموية)، التي تحدث عندما لا ينجح العلاج الأولي في العلاج.

وأكد اختصاصي أمراض السرطان بمستشفى سينسيناتي، تواصله مع باحثين في ووهان وشرح لهم تشابه مرض "HLH" مع كورونا من ناحية الخلل المناعي، وأوصوا باختبار الدواء لتهدئة عواصف السيتوكين لدى مرضى الحالات الشديدة من الفيروس.

وقال هوانغ، إن عقار "Ruxolitinib" يعد العلاج الوحيد المعروف الذي يهدئ من عواصف السيتوكين والالتهاب في حالات مرضى "COVID-19" الشديدة، وذلك يعد خطوة بالغة الأهمية لتمكين الشركات من تطوير وتوزيع لقاح فعال.