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الصينية Xiaomi تكشف عن أحدث تقنياتها

السبت 30 مايو 2020 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصينية Xiaomi تكشف عن أحدث تقنياتها


وكالات / سما /

تزامنا مع إعلانها عن تلفاز ذكي منافس، كشفت شركة Xiaomi عن مجموعة جديدة من الأجهزة الإلكترونية المتطورة.

ومن بين أبرز التقنيات التي أعلنت عنها الشركة مؤخرا جاءت شاشة Redmi Display 1A المخصصة للحواسب المنزلية والمكتبية.

وأتت هذه التحفة الإلكترونية بهيكل مميز بإطارات رقيقة جدا، وبشاشة LCD IPS بمقاس 23.8 بوصة، بدقة عرض (1080/1920) بيكسل، تدعم مستوى تباين الصورة بمعدل 1000:1، ولها زاوية رؤية ممتازة تعادل 178 درجة.

ويمكن لهذه الشاشة الاتصال مع الحواسب ومختلف الأجهزة الإلكترونية عبر منفذ VGA ومنفذ HDMI، كما حصلت على معدل سطوع يعادل 250 شمعة ما يمكنها من عرض الصور والفيديوهات بوضوح في الأماكن ذات الإضاءة العالية، أما سعرها فـ 83 دولارا فقط.

أما القطعة الإلكترونية المميزة الأخرى التي كشفت عنها Xiaomi مؤخرا أيضا هي بطارية محمولة مخصصة لعشاق السفر والنزهات في الطبيعة، صممت لتحمل بسهولة في أي حقيبة ظهر.

وأتت هذه البطارية بسعة 6400 ميلي أمبير، وزودت بمنفذي USB Type-A و Type-C لتكون قادرة على الاتصال بمختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية، كما حصلت على منفذ Micro USB للشحن، ومؤشرات ضوئية تمكن المستخدم من معرفة مقدار الشحن، أما سعرها فـ 49 دولارا.

#شاومي

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