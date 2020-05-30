"إنستغرام" تمنح صناع المحتوى إيرادات مادية عن طريق فيديوهات IGTV

وكالات / سما /

أعلنت "إنستغرام" عن بدء منح إيرادات مادية لمنشئي المحتوى على تطبيقها من خلال عائدات الإعلانات المشتركة على IGTV، لأول مرة في تاريخها.

وستبدأ الإعلانات في الظهور على بعض مقاطع فيديوهات IGTV الأسبوع المقبل، لدى 200 من منشئي المحتوى الذين يملكون حسابات موثقة على المنصة من الناطقين باللغة الإنجليزية، وستضم العلامات التجارية الشهيرة مثل "بوما" (Puma) و"إيكيا" (Ikea) و"سيفورا" (Sephora)، وفقا لموقع "ذي فيرج".

وسيحصل المنشئون على نسبة 55% من عائدات الإعلانات، بينما يذهب الباقي إلى "إنستغرام". وتقول الشركة إنها تخطط لتوسيع النموذج ليشمل جميع منشئي المحتوى في المستقبل.

وتشير التقارير إلى أن "إنستغرام" ستعرض الإعلانات للمشاهدين عبر التطبيق، عند قيامهم بالضغط على عرض فيديوهات IGTV من الصفحة الرئيسية وستكون مدتها 15 ثانية بصورة فيديوهات عمودية.

وتخطط "إنستغرام" لاختبار السماح للمستخدمين بتخطي الإعلانات مثل تلك الميزة التي تظهر في بداية مقاطع فيديوهات"يوتيوب".

وسيتم تكليف عدد من الموظفين في "إنستغرام" لمراقبة الإعلانات والمحتوى بشكل أكثر صرامة والذي يظهر على منصة IGTV الخاصة بها لضمان عدم ارتباط العلامات التجارية بالمحتوى غير المرغوب فيه. مع الإشارة إلى إلى إمكانية الاستعانة بالذكاء الصناعي المستخدم في "فيسبوك" عند توسيع نطاق التجربة.

بالإضافة إلى الإعلانات، تقول "إنستغرام" إنها ستطرح أيضا عبر تطبيقها ميزة badges (شارات)، الشهر المقبل، وهي عبارة عن وسم قلب بأعداد مختلفة يمكن للمشاهد الاختيار من بينها وشراء أي منها ولمرة واحدة فقط أثناء البث المباشر بسعر يتراوح من 0.99 دولار للقلب الواحد إلى 1.99 دولار لزوجين من القلوب و4.99 دولار لثلاثة قلوب.

وسيتم اختبار الشارات مع المستخدمين في الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتركيا وإسبانيا والمكسيك.