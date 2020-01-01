مهاجم النشامى يقرر الرجوع لقطاع غزة

رام الله / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن اتخاذ المهاجم أمجد أبو شقير قرارا بالرجوع لقطاع غزة, عقب نهاية الموسم الكروي الجاري في الضفة المحتلة.

وأكدت التقارير, أن أبو شقير يترقب نهاية مشواره مع سلوان ضمن منافسات دوري المحترفين الجزئي, للرجوع إلى غزة من جديد.

ويلعب المهاجم ثاني مواسمه في الضفة المحتلة على سبيل الإعارة من شباب خانيونس, إذ سبق له الانضمام لصفوف شباب الأمعري في النصف الأول من الموسم الماضي, قبل أن ينتقل لشباب العيسوية في النصف الثاني.

أما في الموسم الحالي, فيخوض تجربة جديدة مع سلوان, ولديه 6 أهداف في المسابقة, ويحتل فريقه المركز الرابع حاليا برصيد 30 نقطة.