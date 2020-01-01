  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

مهاجم النشامى يقرر الرجوع لقطاع غزة

السبت 30 مايو 2020 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مهاجم النشامى يقرر الرجوع لقطاع غزة


رام الله / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن اتخاذ المهاجم أمجد أبو شقير قرارا بالرجوع لقطاع غزة, عقب نهاية الموسم الكروي الجاري في الضفة المحتلة.

وأكدت التقارير, أن أبو شقير يترقب نهاية مشواره مع سلوان ضمن منافسات دوري المحترفين الجزئي, للرجوع إلى غزة من جديد.

ويلعب المهاجم ثاني مواسمه في الضفة المحتلة على سبيل الإعارة من شباب خانيونس, إذ سبق له الانضمام لصفوف شباب الأمعري في النصف الأول من الموسم الماضي, قبل أن ينتقل لشباب العيسوية في النصف الثاني.

أما في الموسم الحالي, فيخوض تجربة جديدة مع سلوان, ولديه 6 أهداف في المسابقة, ويحتل فريقه المركز الرابع حاليا برصيد 30 نقطة.

#دوري المحترفين #شباب خانيونس #سلوان

الأكثر قراءة اليوم

صرف رواتب موظفى السلطة في الضفة وغزة لشهر أيار/ مايو الاربعاء المقبل عبر الصرافات.. بهذه النسبة!

غزة: الهيئة المستقلة تصدر بيانا بشأن وفاة موقوف في مركز إصلاح "الوسطى"

"الغروزيني" من الشاباك يتحدث عن اغتيال عياش والكرمي واعتقال السيد

يديعوت: الجيش الإسرائيلي منع هجومًا للجهاد الإسلامي وآخر لحزب الله نهاية العام الماضي

بعد تسمم طفل.. اقتصاد غزة تصدر بياناً حول منتجات مصانع الشيبس في القطاع

فيديو ينشر لأول مرة منذ 15 عاما... قاسم سليماني ورئيس برلمان إيران يبكيان بحرقة

وفاة الفنان المصري حسن حسني

الأخبار الرئيسية

860x484 (3)

تحت ضغوط .. الاحتلال يفتح تحقيقًا في إعدام الشهيد الحلاق

94900

معاريف : رئيس الموساد اجتمع سرا بقيادات مصرية بالقاهرة وهذا ماتم بحثه ..

القدس : الاحتلال يقتل شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة لمجرّد الاشتباه بحمله مسدسا

shbs-shy

بعد تسمم طفل.. اقتصاد غزة تصدر بياناً حول منتجات مصانع الشيبس في القطاع

720192412542320

تساؤل إسرائيلي : لماذا تجاهل نتنياهو تهديدات عباس وعبد الله؟