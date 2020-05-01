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بالصور.. الأمعري يعود للتدريبات الجماعية

السبت 30 مايو 2020 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. الأمعري يعود للتدريبات الجماعية


رام الله / سما /

عاد فريق شباب الأمعري لتدريباته الجماعية, استعدادا لاستكمال منافسات دوري المحترفين بالضفة المحتلة يوم الثاني عشر من يونيو المقبل.

وظهر في التدريبات جميع اللاعبين بقيادة المدير الفني إيهاب أبو جزر, إذ يتمسك الفريق بآماله الضعيفة بإحراز لقب الدوري.

ويحتل الأمعري المركز الثاني حاليا في الدوري برصيد 35 نقطة, بفارق 7 نقاط خلف مركز بلاطة المتصدر, الذي يحتاج للفوز في مباراة واحدة لحسم اللقب لمصلحته, في ظل بقاء 3 جولات على النهاية.

يشار إلى الأمعري يلعب في الجولة العشرين من المسابقة مع أهلي قلقيلية, بينما يواجه مركز بلاطة منافسه هلال القدس.

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#الأمعري #التدريبات

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