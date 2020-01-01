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أسباب رفض آرتور ميلو الرحيل عن برشلونة هذا الصيف

السبت 30 مايو 2020 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسباب رفض آرتور ميلو الرحيل عن برشلونة هذا الصيف


وكالات / سما /

نشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الأسباب التي دفعت النجم البرازيلي آرتور ميلو لرفض فكرة الرحيل عن برشلونة هذا الصيف رغم أن النادي لم يمانع ذلك.

وأبدى يوفنتوس اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع آرتور في الأسابيع الماضية، وكان مستعداً لإبرام صفقة تبادلية ينتقل بموجبها ميراليم بيانيتش إلى ملعب الكامب نو، ورحب برشلونة بهذه الفكرة بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام، لكن النجم البرازيلي رفض الأمر بشكل قاطع.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن آرتور ميلو يرى أن الرحيل عن برشلونة يعد خطوة للوراء في مسيرته الاحترافية حتى لو كان سينتقل إلى كبير إيطاليا يوفنتوس، خصوصاً أنه ما زال لم يقدم شيء يذكر للنادي الكاتالوني.

أما السبب الثاني الذي جعل آرتور يرفض الرحيل يتلخص في أن أسلوب برشلونة يناسبه كثيراً، فهو لاعب يفضل الاستحواذ على الكرة واللعب بتمريرات قصيرة، وهذا قد لا يتوفر في يوفنتوس.

كما أضاف التقرير أن عائلة آرتور سعيدة جداً في العيش بمدينة برشلونة، والأمر نفسه ينطبق على اللاعب نفسه، لذلك لا يريدون التضحية بكل هذا والرحيل عن النادي.

السبب الرابع والأخير يتعلق في البطولة نفسها، حيث يرى آرتور أن الدوري الإسباني هو المكان الأنسب له والذي يتوافق مع طريقته باللعب والتفكير، كما يعتقد أن الدوري الإيطالي لا يلائمه كثيراً.

#آرتور ميلو #برشلونة

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