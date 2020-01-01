رياض محرز نجم مانشستر سيتي يوجه إنذاراً لريال مدريد

وكالات / سما /

يثق رياض محرز النجم الجزائري الدولي الكبير في قدرات كتيبة بيب جوارديولا، ويرى أنه قد حان الوقت لتتويج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا.

يعتقد جناح السيتي أن الفريق السماوي لديه كل ما يلزم للمنافسة على اللقب الأوروبي الذي لم يسبق له أن حقق على مدار تاريخه.

وكان النادي الإنجليزي قد حقق نتيجة أكثر من ممتازة في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال بمواجهة ريال مدريد، حيث فاز على ملعب سانتياجو برنابيو بهدفين لهدف.. وينتظر الحفاظ على تقدمه ذلك في مباراة العودة بملعب الاتحاد في مانشستر في أغسطس القادم.

قال نجم الجزائر في تصريحاته الأخيرة عن قدرات فريق بيب : “أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للفوز بدوري أبطال أوروبا، هي بطولة صعبة والجميع يريد الفوز بها وستكون معركة كبيرة”.

استطرد : “لكننا لدينا الفريق الجاهز والمدرب الممتاز ولدينا كل شىء ولذلك فقد حان الوقت، لا أعرف ما إذا كنّا الأفضل لكننا جيدون بما فيه الكفاية لتحقيق هذا اللقب”.

ومن المُقرر أن يعود الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الحياة يوم 17 يونيو القادم بعد توقف طويل بسبب جائحة فيروس كورونا، وليست هناك فرص كبيرة للسيتي للمنافسة على لقب البريمييرليج بما أن ليفربول يسبقه بفارق 25 نقطة كاملة.

وعن استعداد الفريق للعودة قال بطل أفريقيا : “مرت فترة طويلة علينا بدون كرة القدم ولكننا تكفينا على تلك الفترة ونحن الآن عدنّا..لذلك فهذا أمر جيد، أعتقد أننا قمنا بعمل جيد بالتدريبات في المنزل، لأنه كان علينا احترام الحظر..والآن نحن أكثر لياقة بعد العودة للتدريبات الجماعية، أنا متحمس”.

اختتم حديثه بقوله : “أعتقد أننا كنا جيدين حتى قبل التوقف، لن أقول أننا كنّا نقدم قمة الأداء المطلوب ولكننا كنّا نقوم بعمل جيد..سيستغرق الأمر بعض الوقت لكي نستعيد حساسية المباريات، لكن الأمر سيان بالنسبة لجميع الفرق”.