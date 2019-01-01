رسمياً .. الدوري الإسباني يعود 11 يونيو

وكالات / سما /

أصدرت هيئة الرياضة بالحكومة الإسبانية بياناً رسمياً، أعلنت من خلاله عودة مسابقة الدوري الإسباني الممتاز يوم 11 يونيو.

وستعود مسابقة الليجا بعد توقف وصل إلى 3 أشهر تقريباً بسبب تفشي فيروس كورونا، بمباراة إشبيلية ضد ريال بيتيس.

ومن المقرر أن تنتهي فعاليات الموسم الحالي من الدوري الإسباني 2019/2020، في عطلة نهاية الأسبوع بـ 18 و 19 من شهر يوليو.

وقال البيان: “ستكون المباراة الأولى يوم الخميس 11 يونيو بين إشبيلية وريال بيتيس، على أن يتم استئناف المنافسات بعدها خلال عطلة نهاية الإسبوع يومي 13 و 14 يونيو”.

وأضاف: “من المتوقع واعتماداً على تطور الأوضاع، ستكون نهاية المسابقة في 18 و 19 يوليو”.

ووفقاً للجدول الزمني حسب صحيفة “موندو ديبورتيفو“، مواجهة أتلتيكو مدريد الصعبة خارج الديار في سان ماميس ضد أتلتيك بلباو ستكون يوم الجمعة 12 يونيو.

وسيلعب ريال مدريد في الجولة 28 خارج ملعبه ضد إيبار يوم الأحد 14 يونيو، بينما سيلعب برشلونة ضد مايوركا يوم الإثنين 15 يونيو.