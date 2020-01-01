سان جيرمان يقترب من ضم إيكاردي بصفة نهائية

وكالات / سما /

توصل باريس سان جيرمان وإنتر ميلان لاتفاق يقضي بتحويل إعارة ماورو إيكاردي لانتقال نهائي، وهو ما يعني أن المهاجم الأرجنتيني سيبقى في صفوف فريق العاصمة الفرنسية.

وأزاحت بعض التقارير الصحفية، الستار عن التفاصيل المالية لانتقال ماورو إيكاردي نهائياً من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان، حيث من الممكن أن يتقاضى راتباً يصل إلى 10 ملايين يورو.

وبحسب الصحفي المشهور جيانلوكا دي مارزيو، فإن إنتر ميلان وافق على انتقال مهاجمه ماورو إيكاردي بشكل نهائي إلى باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون يورو + 7 ملايين يورو كمكافآت.

وسيوقع إيكاردي على عقد مع سان جيرمان يمتد إلى غاية 2024، وقف ما ذكره دي مارزيو، فيما سيحصل على راتب سنوي يصل إلى 10 ملاييين يورو.

وأشار نفس المصدر، إلى أن الاتفاق يتضمن حصول إنتر ميلان، على نسبة من إعادة بيع إيكاردي من بي إس جي لأي نادٍ آخر، أما إذا انتقل لأي فريق إيطالي، فإن ذلك سيجعل الإدارة الباريسية ملزمة أيضاً بدفع 15 مليون يورو إضافية للأفاعي.

وكان إنتر ميلان قد أعار إيكاردي إلى باريس سان جيرمان لمدة موسم واحد مع خيار الشراء بمبلغ 70 مليون يورو، لكن النادي الفرنسي نجح في إقناع نظيره الإيطالي بتقديم بعض التنازلات وسط جائحة كورونا.