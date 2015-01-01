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الأسير جنازرة يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ20

السبت 30 مايو 2020 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

يواصل الأسير سامي جنازرة "47 عاما" من مخيم الفوار في الخليل بالضفة المحتلة إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم العشرين على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري.

وعزلت سلطات الاحتلال الأسير جنازرة في سجن النقب الصحراوي، وثم نقلته إلى عزل "أيلا" وممنوع من زيارة ذويه ومحاميه للاطلاع على وضعه الصحي.

والأسير جنازرة معتقل منذ شهر أيلول 2019، وصدر بحقه أمرّي اعتقال إداري لأربعة أشهر، وخاض إضرابًا عام 2015/ 2016 استمرّ لمدة 76 يومًا، كما خاض فترة إضراب أخرى عام 2017 لـ43 يومًا، علماً بأنه أب لأربعة أطفال؛ فراس 17 عاماً، محمود درويش 13 عامًا، وماريا 9 سنوات، وآخرهم "محمد" الذي وُلد حديثا وهو في الأسر.

#سامي جنازرة #اضراب عن الطعام

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