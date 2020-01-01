  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح: اعدام الاحتلال للشهيد الحلاق جريمة حرب يتحمل نتنياهو شخصيا مسؤوليتها

السبت 30 مايو 2020 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: اعدام الاحتلال للشهيد الحلاق جريمة حرب يتحمل نتنياهو شخصيا مسؤوليتها


رام الله / سما /

حملت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو شخصياً المسؤولية كاملة، عن جريمة اعدام المواطن المقدسي من ذوي الاحتياجات الخاصة، الشهيد اياد الحلاق في البلدة القديمة من القدس.

وأكدت حركة "فتح"، في بيان صادر عن مفوضية الاعلام والثقافة اليوم السبت، أن عملية اعدام الشاب الحلاق، جريمة حرب من الطراز الأول، وأن من ارتكبها يجب ان يقدم للعدالة في محكمة الجنايات الدولية.

وقالت إن شعبنا الفلسطيني وقيادته الوطنية لديهم الإصرار على محاكمة كافة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وفي مقدمتها جريمة تهويد القدس المحتلة وجرائم الاستيطان والضم، مؤكدة ان الاحتلال وهو اخر احتلال في العالم، هو بمثابة جريمة بحد ذاته وانتهاك مستمر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأشارت فتح الى الحملة الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس، التي تعتبر تمهيداً لجريمة الضم، مؤكدة ان كل ممارسات الاحتلال وجرائمه لن تنال من إرادة الشعب الفلسطيني الصلبة ولا من إصراره في نيل حريته واستقلاله، وحقه في دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

#فتح #شهيد #الحلاق #القدس

الأكثر قراءة اليوم

صرف رواتب موظفى السلطة في الضفة وغزة لشهر أيار/ مايو الاربعاء المقبل عبر الصرافات.. بهذه النسبة!

غزة: الهيئة المستقلة تصدر بيانا بشأن وفاة موقوف في مركز إصلاح "الوسطى"

"الغروزيني" من الشاباك يتحدث عن اغتيال عياش والكرمي واعتقال السيد

يديعوت: الجيش الإسرائيلي منع هجومًا للجهاد الإسلامي وآخر لحزب الله نهاية العام الماضي

بعد تسمم طفل.. اقتصاد غزة تصدر بياناً حول منتجات مصانع الشيبس في القطاع

وفاة الفنان المصري حسن حسني

التعليم بغزة : آلية جديدة في قاعات امتحان "التوجيهي" بسبب كورونا

الأخبار الرئيسية

94900

معاريف : رئيس الموساد اجتمع سرا بقيادات مصرية بالقاهرة وهذا ماتم بحثه ..

القدس : الاحتلال يقتل شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة لمجرّد الاشتباه بحمله مسدسا

shbs-shy

بعد تسمم طفل.. اقتصاد غزة تصدر بياناً حول منتجات مصانع الشيبس في القطاع

720192412542320

تساؤل إسرائيلي : لماذا تجاهل نتنياهو تهديدات عباس وعبد الله؟

ضمن إجراءات احترازية .. 78400 طالب يتوجهون لأداء امتحان الثانوية العامة