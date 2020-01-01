الجهاد الاسلامي : جرائم الاحتلال لن توقف المقاومة

غزة / سما /

قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن الارهاب الإسرائيلي المتصاعد يزيد من العزم والتصميم على مواصلة المقاومة والجهاد، والتصدي لهذا العدوان المستمر بحق أهلنا وأرضنا ومقدساتنا.

ونعت الحركة الشبان الذين جرى إعدامهم بدم بارد منذ أمس وكان آخرهم الشاب المقدسي إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة.

وقالت "إن هذه الجرائم ستبقى وصمة عار تلطخ وجوه المتخاذلين والمتآمرين والمطبعين، وستبقى لعنة تطارد الاحتلال وتلاحقه في كل مكان، فشعبنا ومقاومتنا لن تدع هذه الدماء تذهب هدرًا".