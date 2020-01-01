  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجهاد الاسلامي : جرائم الاحتلال لن توقف المقاومة

السبت 30 مايو 2020 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي : جرائم الاحتلال لن توقف المقاومة


غزة / سما /

 قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن الارهاب الإسرائيلي المتصاعد يزيد من العزم والتصميم على مواصلة المقاومة والجهاد، والتصدي لهذا العدوان المستمر بحق أهلنا وأرضنا ومقدساتنا.

ونعت الحركة الشبان الذين جرى إعدامهم بدم بارد منذ أمس وكان آخرهم الشاب المقدسي إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة.

وقالت "إن هذه الجرائم ستبقى وصمة عار تلطخ وجوه المتخاذلين والمتآمرين والمطبعين، وستبقى لعنة تطارد الاحتلال وتلاحقه في كل مكان، فشعبنا ومقاومتنا لن تدع هذه الدماء تذهب هدرًا".

#الجهاد الاسلامي #الاحتلال #قتل

الأكثر قراءة اليوم

صرف رواتب موظفى السلطة في الضفة وغزة لشهر أيار/ مايو الاربعاء المقبل عبر الصرافات.. بهذه النسبة!

غزة: الهيئة المستقلة تصدر بيانا بشأن وفاة موقوف في مركز إصلاح "الوسطى"

"الغروزيني" من الشاباك يتحدث عن اغتيال عياش والكرمي واعتقال السيد

يديعوت: الجيش الإسرائيلي منع هجومًا للجهاد الإسلامي وآخر لحزب الله نهاية العام الماضي

بعد تسمم طفل.. اقتصاد غزة تصدر بياناً حول منتجات مصانع الشيبس في القطاع

وفاة الفنان المصري حسن حسني

التعليم بغزة : آلية جديدة في قاعات امتحان "التوجيهي" بسبب كورونا

الأخبار الرئيسية

94900

معاريف : رئيس الموساد اجتمع سرا بقيادات مصرية بالقاهرة وهذا ماتم بحثه ..

القدس : الاحتلال يقتل شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة لمجرّد الاشتباه بحمله مسدسا

shbs-shy

بعد تسمم طفل.. اقتصاد غزة تصدر بياناً حول منتجات مصانع الشيبس في القطاع

720192412542320

تساؤل إسرائيلي : لماذا تجاهل نتنياهو تهديدات عباس وعبد الله؟

ضمن إجراءات احترازية .. 78400 طالب يتوجهون لأداء امتحان الثانوية العامة