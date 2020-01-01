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"الشبيبة": الاحتلال يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لبث الفتن والفوضى

السبت 30 مايو 2020 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشبيبة": الاحتلال يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لبث الفتن والفوضى


رام الله / سما /

أكد سكرتير الشبيبة الفتحاوية حسن فرج، أن قرارات القيادة بالتحلل من الاتفاقات والتفاهمات الموقعة مع الاحتلال، تعبر عن إرادة شعبنا.

وحذر فرج في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، من استخدام الاحتلال وسائل التواصل الاجتماعي، لضرب المصلحة الوطنية وبث الفتن وإثارة الفوضى.

وأشاد بالحملات التي اطلقت أمس لتعزيز الوعي والتحذير من خطورة "الصفحات"، التي تسعى لكي الوعي الفلسطيني وايهام أبناء شعبنا بأن الاحتلال ثابت ولا يمكن ان يزول.

وشدد فرج على ضرورة التصدي للمحاولات الاسرائيلية وقطع الطريق على ضعاف النفوس والمضلَّلين، الذين قد يخدمون الاحتلال او قد ينجرون إلى مربع العمالة دون أن يعلموا.

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