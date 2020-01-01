اتحاد الفلاحين: نعي تماما مخططات الاحتلال ونرفض أي تواصل مباشر معه

رام الله / سما /

قال أمين عام اتحاد الفلاحين جمال الديك، إن سعي الاحتلال لتطبيق مخطط الضم وما يقوم به من نشر للشائعات وبث للفتن، بمثابة اعلان حرب مفتوحة على شعبنا وقيادته.

وأضاف الديك في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، ان الريف الفلسطيني مستهدف تماما من الاحتلال من خلال الاستيلاء على اراضيه وجعله في معازل بشرية، مشيرا الى ان شعبنا يعي تماما هدف الاحتلال المتمثل بفرض السيطرة على الاراضي الفلسطينية.

ودعا ابناء شعبنا والقوى الوطنية والمجالس البلدية الى حوار سريع يفضي الى تشكيل لجان نضالية لمواجهة الاحتلال ومخططاته .