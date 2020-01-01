  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اتحاد الفلاحين: نعي تماما مخططات الاحتلال ونرفض أي تواصل مباشر معه

السبت 30 مايو 2020 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال أمين عام اتحاد الفلاحين جمال الديك، إن سعي الاحتلال لتطبيق مخطط الضم وما يقوم به من نشر للشائعات وبث للفتن، بمثابة اعلان حرب مفتوحة على شعبنا وقيادته.

وأضاف الديك في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، ان الريف الفلسطيني مستهدف تماما من الاحتلال من خلال الاستيلاء على اراضيه وجعله في معازل بشرية، مشيرا الى ان شعبنا يعي تماما هدف الاحتلال المتمثل بفرض السيطرة على الاراضي الفلسطينية.

ودعا ابناء شعبنا والقوى الوطنية والمجالس البلدية الى حوار سريع يفضي الى تشكيل لجان نضالية لمواجهة الاحتلال ومخططاته .

#اتحاد الفلاحين #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

صرف رواتب موظفى السلطة في الضفة وغزة لشهر أيار/ مايو الاربعاء المقبل عبر الصرافات.. بهذه النسبة!

غزة: الهيئة المستقلة تصدر بيانا بشأن وفاة موقوف في مركز إصلاح "الوسطى"

"الغروزيني" من الشاباك يتحدث عن اغتيال عياش والكرمي واعتقال السيد

يديعوت: الجيش الإسرائيلي منع هجومًا للجهاد الإسلامي وآخر لحزب الله نهاية العام الماضي

بعد تسمم طفل.. اقتصاد غزة تصدر بياناً حول منتجات مصانع الشيبس في القطاع

وفاة الفنان المصري حسن حسني

التعليم بغزة : آلية جديدة في قاعات امتحان "التوجيهي" بسبب كورونا

الأخبار الرئيسية

94900

معاريف : رئيس الموساد اجتمع سرا بقيادات مصرية بالقاهرة وهذا ماتم بحثه ..

القدس : الاحتلال يقتل شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة لمجرّد الاشتباه بحمله مسدسا

shbs-shy

بعد تسمم طفل.. اقتصاد غزة تصدر بياناً حول منتجات مصانع الشيبس في القطاع

720192412542320

تساؤل إسرائيلي : لماذا تجاهل نتنياهو تهديدات عباس وعبد الله؟

ضمن إجراءات احترازية .. 78400 طالب يتوجهون لأداء امتحان الثانوية العامة