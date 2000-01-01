33 الف طالب وطالبة من قطاع غزة يتقدمون لامتحانات الثانوية

غزة / سما /

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم زياد ثابت، صباح اليوم السبت عن انطلاق امتحانات الثانوية العامة في قطاع غزة.

وذكر ثابت خلال مؤتمر صحفي في مدرسة سعاد الصباح الثانوية بغزة، أن 78400 طالب وطالبة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والشتات، سيقدمون اليوم أول امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح أن عدد 33616 من الطلبة المتقدمين في غزة، منهم 68% أدبي 25% علمي والباقي في الفروع المهني والشرعي والريادة.

وأكد ثابت أن الوزارة عملت بشكل مشترك مع الضفة بكل إجراءات الثانوية للمحافظة على الطابع الوحدوي لهذه الامتحانات.

وقال إن الوزارة بغزة تعاونت مع الضفة في عدة إجراءات كتحديد الجزء المطلوب من المنهاج قبل تعلق الدراسة بسبب "كورونا"، وتحديد موعد وجدول الامتحانات وإعداد الأسئلة وإصدار تعليمات وآليات موحدة لعقد الامتحانات وتصحيح الامتحانات.

ولمساعدة الطلبة في الدراسة لامتحانات الثانوية في ظل أزمة "كورونا" قال ثابت إن الوزارة قامت بإعداد 2000 فيديو تعليمي من خلال أكفاء المعلمين، وإعداد اختبارات الكترونية ورفع الدروس على موقع روافد التعليمي وبث الدروس على عدة قنوات وإذاعات.

وأكد أن وزارة التربية والتعلم نفذت بروتوكول صحي للحفاظ على سلامة الطلبة بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية وتضمن تقليص عدد الطلبة في الفصول مما تتطلب الاستعانة ب43 مدرسة من وكالة الغوث، حيث وصل عدد اللجان إلي 242 لجنة منها 10 في المستشفيات والسجون يعمل بها 6500 مراقب وموظف.

كذلك قامت الوزارة بتعقيم اللجان والقاعات وفق التعليمات والبروتوكل الصحي، وستطبق هذا الأمر يومياً، إضافة لتوفير طبيب أو ممرض وتوزيع كممات على اللجان وتوفير الدعم النفسي للطلبة.

من جانبه قال رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة محمد عوض، إن هذا اليوم مميز للطلبة والشعب الفلسطيني حيث له فرحة خاصة، وهو يوم انطلاق للمستقبل للذين سوف يذهبون للجامعات ليحققوا مستقبلهم ومستقبل فلسطين.

وشكر عوض الوزارات التي دعمت وزارة التربية والتعليم وعلى رأسها الداخلية والصحة وكافة الموظفين الحكوميين العاملين على تسيير هذه الامتحانات.

بدوره قال النائب في المجلس التشريعي محمد الغول إن هذه الانطلاقة التي وحدت بين الضفة وغزة والقدس، آملاً أن تكون انطلاقة جديدة لمواجهة الاحتلال.