  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

معاريف : رئيس الموساد اجتمع سرا بقيادات مصرية بالقاهرة وهذا ماتم بحثه ..

السبت 30 مايو 2020 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف : رئيس الموساد اجتمع سرا بقيادات مصرية بالقاهرة وهذا ماتم بحثه ..


القدس المحتلة / سما /

اجتمع رئيس الموساد يوسي كوهين، سرا بشخصيات قيادية مصرية، الأسبوع الماضي بالقاهرة، بحسب ما ورد في صحيفة "معاريف" العبرية.
 
وقالت الصحيفة العبرية، صباح اليوم السبت، إن كوهين اجتمع قبل عدة أيام برئيس جهاز المخابرات عباس كامل، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، سرا بالقاهرة.
 
وبحسب معاريف ناقش كوهين مع كامل وشكري، صفقة القرن، وضم مستوطنات الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، والأوضاع بقطاع غزة( التهدئة)، ومواضيع أخرى.

وفي التفاصيل فان الهدف الأساسي من الزيارة "تمثّل في بحث عدد من الإجراءات الخاصة بخطة الحكومة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وتداعيات تلك الخطوة، التي أعلنت العديد من الأطراف رفضها".

وبحث كوهين مع الجانب المصري رؤيته لردود الفعل المحتملة من الفصائل الفلسطينية بناء على تواصله معهم، وإمكانية خروج الأمور عن السيطرة، أو وقوع مواجهات واسعة.

وكشفت مصادر أن المباحثات بين الجانبين المصري والإسرائيلي تبتعها اتصالات مصرية أردنية بشأن عدد من النقاط التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع مع الجانب الإسرائيلي.

#الموساد #المخابرات المصرية #القاهرة #اجتماع

الأكثر قراءة اليوم

صرف رواتب موظفى السلطة في الضفة وغزة لشهر أيار/ مايو الاربعاء المقبل عبر الصرافات.. بهذه النسبة!

غزة: الهيئة المستقلة تصدر بيانا بشأن وفاة موقوف في مركز إصلاح "الوسطى"

"الغروزيني" من الشاباك يتحدث عن اغتيال عياش والكرمي واعتقال السيد

يديعوت: الجيش الإسرائيلي منع هجومًا للجهاد الإسلامي وآخر لحزب الله نهاية العام الماضي

بعد تسمم طفل.. اقتصاد غزة تصدر بياناً حول منتجات مصانع الشيبس في القطاع

وفاة الفنان المصري حسن حسني

التعليم بغزة : آلية جديدة في قاعات امتحان "التوجيهي" بسبب كورونا

الأخبار الرئيسية

القدس : الاحتلال يقتل شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة لمجرّد الاشتباه بحمله مسدسا

shbs-shy

بعد تسمم طفل.. اقتصاد غزة تصدر بياناً حول منتجات مصانع الشيبس في القطاع

720192412542320

تساؤل إسرائيلي : لماذا تجاهل نتنياهو تهديدات عباس وعبد الله؟

ضمن إجراءات احترازية .. 78400 طالب يتوجهون لأداء امتحان الثانوية العامة

"الصحة" تكشف حقيقة وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخليل