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محافظ قلقيلية : تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورنا في قرية حجة

السبت 30 مايو 2020 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ قلقيلية : تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورنا في قرية حجة


رام الله / سما /

اعلن اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية في بيان صدر عن مكتبه صباح اليوم عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة قلقيلية لأحد العمال من بلدة حجة وهو مخالط لأحد العمال المصابين في الداخل المحتل.


وقال المحافظ "اوعزنا للطواقم الطبية والأمنية بتتبع الخارطة الوبائية الجديدة للمصاب وسيكون هناك اجراءات مناسبة لنتائج هذا التتبع وحجم الاختلاط وذلك بالتواصل مع رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية.
واكد ان وزارة الصحة كانت قد قامت بسحب 92 عينة يوم أمس والعينة المصابة من ضمنها, وتقوم الوزارة بسحب عينات اخرى وفق التطورات الجديدة للخارطة الوبائية الجديدة.
وتابع" بخصوص قرى عزون عتمة وسنيريا وبيت امين ما زالت المنطقة مغلقة والإجراءات الامنية والطبية مستمرة".

#قلقيلية #فيروس كورونا #الضفة

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