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حماس: اعدامات الاحتلال وجرائمه ستقود لانتفاضة عارمة

السبت 30 مايو 2020 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: اعدامات الاحتلال وجرائمه ستقود لانتفاضة عارمة


غزة / سما /

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم ان إعدام جيش الاحتلال لمواطن فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة في القدس المحتلة يؤكد إجرام وسادية قادة الاحتلال.

وقال قاسم "هذه الجرائم ستكون دائماً وقوداً لثورة شعبنا المقاتل التي لن تتوقف إلا برحيل المحتل عن كامل أرضنا الفلسطينية، ورد شعبنا عليها سيكون في كل مرة فعل مقاوم جديد وانتفاضة متواصلة".

وتابع قاسم في بيان له "السلوك الإرهابي لقادة الاحتلال وتعطشهم للدم الفلسطيني يؤكد حجم الجريمة التي ترتكبها بعض الأطراف التي تسعى للتطبيع مع الاحتلال، وأن استمرار مساعي هذه الأطراف سيحولها إلى شريكة مع المحتل في إراقة الدم الفلسطيني".

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