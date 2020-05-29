فيديو ينشر لأول مرة منذ 15 عاما... قاسم سليماني ورئيس برلمان إيران يبكيان بحرقة

وكالات

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديو قديم، يجمع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الراجل، قاسم سليماني، مع محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني الجديد.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي التقط عام 2005، من تأبين أحد قيادات الحرس الثوري، قاسم سليماني يبكي بحرقة في أحضان قاليباف.

وقتل قاسم سليماني بضربة أمريكية في حرم مطار بغداد في الثالث من يناير/ كانون الثاني مطلع العام الجاري.

قاسم سليماني يبكي في أحضان الجنرال قاليباف رئيس البرلمان الإيراني الجديد . pic.twitter.com/0dndJ7gC3N — M.Majed محمد مجيد (@MohamadAhwaze) May 29, 2020

هذا، وانتُخب الجنرال محمد باقر قاليباف يوم الخميس الماصي، ليكون رئيسا لمجلس النواب الإيراني، والذي يتمتع بخبرة لا تقل عن 40 عاما في الإدارة العسكرية والسياسية والاقتصادية والأمنية.