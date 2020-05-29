  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فيديو ينشر لأول مرة منذ 15 عاما... قاسم سليماني ورئيس برلمان إيران يبكيان بحرقة

السبت 30 مايو 2020 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو ينشر لأول مرة منذ 15 عاما... قاسم سليماني ورئيس برلمان إيران يبكيان بحرقة


وكالات

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديو قديم، يجمع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الراجل، قاسم سليماني، مع محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني الجديد.

 ويظهر مقطع الفيديو، الذي التقط عام 2005، من تأبين أحد قيادات الحرس الثوري، قاسم سليماني يبكي بحرقة في أحضان قاليباف.

 وقتل قاسم سليماني بضربة أمريكية في حرم مطار بغداد في الثالث من يناير/ كانون الثاني مطلع العام الجاري.

قاسم سليماني يبكي في أحضان الجنرال قاليباف رئيس البرلمان الإيراني الجديد . pic.twitter.com/0dndJ7gC3N

— M.Majed محمد مجيد (@MohamadAhwaze) May 29, 2020

هذا، وانتُخب الجنرال محمد باقر قاليباف يوم الخميس الماصي، ليكون رئيسا لمجلس النواب الإيراني، والذي يتمتع بخبرة لا تقل عن 40 عاما في الإدارة العسكرية والسياسية والاقتصادية والأمنية.

#قاسم سليماني #ايران #بكاء

الأكثر قراءة اليوم

صرف رواتب موظفى السلطة في الضفة وغزة لشهر أيار/ مايو الاربعاء المقبل عبر الصرافات.. بهذه النسبة!

انتحار موقوف لدى الشرطة في غزة

غزة: الهيئة المستقلة تصدر بيانا بشأن وفاة موقوف في مركز إصلاح "الوسطى"

"الغروزيني" من الشاباك يتحدث عن اغتيال عياش والكرمي واعتقال السيد

يديعوت: الجيش الإسرائيلي منع هجومًا للجهاد الإسلامي وآخر لحزب الله نهاية العام الماضي

غزة : وفاة فتاة بظروف غامضة والشرطة تفتح تحقيقاً

بعد قاطِع رؤوس الفلسطينيين داغان! من هو يوسي كوهين رئيس الموساد ؟

الأخبار الرئيسية

محدث.. القدس : الاحتلال يقتل شابا لمجرّد الاشتباه بحمله مسدسا

shbs-shy

بعد تسمم طفل.. اقتصاد غزة تصدر بياناً حول منتجات مصانع الشيبس في القطاع

720192412542320

تساؤل إسرائيلي : لماذا تجاهل نتنياهو تهديدات عباس وعبد الله؟

ضمن إجراءات احترازية .. 78400 طالب يتوجهون لأداء امتحان الثانوية العامة

"الصحة" تكشف حقيقة وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخليل