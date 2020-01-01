أبرز عناوين الصحف والمواقع العبرية اليوم

القدس المحتلة / سما /

تصدرت أخبار معاودة انتشار فيروس الكورونا بين الإسرائيليين خاصة في المدارس، وقضية مقتل المواطن الأمريكي الأسود خنقاً على يد شرطي، وانسحاب الولايات المتحدة من الصحة العالمية، أبرز عناوين المواقع الإخبارية الإسرائيلية نهاية الأسبوع.

يديعوت أحرنوت :

كورونا “إسرائيل”: لا يوجد فحوصات ولا يوجد سياسة، ماذا سيحدث في الموجة الثانية؟.

الولايات المتحدة: الشرطي الذي خنق الشاب الأسود حتى الموت، اعتقل وسيتهم بالقتل.

ترمب: سنقطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية.

شرطي حرس حدود أصيب في عملية دهس قرب حاجز الأنفاق.

الصحة الإسرائيلية: حال ارتفاع الإصابات بالكورونا، سنتخذ إجراءات مشددة.

كورونا “إسرائيل”: 113 حالة كورونا جديدة، غالبيتهم طلاب مدرسة من القدس.

هآرتس:

الولايات المتحدة: مينيابولس تحترق، وترمب يصب الزيت على النار.

الولايات المتحدة:الشرطي الذي شوهد يخنق شاب أسود حتى الموت خلال عملية اعتقال سيتهم بالقتل.

مدير عام الصحة الإسرائيلية: ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس الكورونا بين الطلبة، نفكر في إغلاق المرحلة المتوسطة والثانوية.

وزير الخارجية النمساوي: نرفض عملية الضم، وهي خطوة تتعارض مع القانون الدولي.

ترمب أعلن أن الولايات المتحدة ستقطع علاقاتها مع منظمة الصحة العالمية.

78 مصاب كورونا في مدرسة ثانوية واحدة في القدس.

خبراء: العالم لازال بعيداً عن تطبيق مناعة القطيع في مواجهة فيروس كورونا.

الجيش الإسرائيلي يدعي: فلسطيني حاول دهس جندي قرب مستوطنة “حلميش” فقتل.

معاريف:

الولايات المتحدة الأمريكية: الشرطي الذي تسبب بموت مواطن أسود خلال عملية اعتقال سيتهم بالقتل.

العمليات الإرهابية الكبيرة، الاغتيالات والجواسيس المشهورين، والمحققون، لقاء مساعد رئيس جهاز الشاباك السابق.

دهس جندي حرس حدود على حاجز الأنفاق، التقديرات أن الخلفية جنائية.

تحقيق مقلق: المتعافون من الكورونا يمكنهم نقل العدوى بعد نصف عام.

الجيش الإسرائيلي يدعي: فلسطيني حاول دهس جندي فقتل.

في محاولة لجسر الهوة، لقاء جمع نتنياهو وجنتس.

موقع واللا نيوز العبري:

100 حالة كورونا جديدة، وتفشي الفيروس في مدرسة في القدس.

ترمب: الولايات المتحدة ستنهي علاقاتها مع الصحة العالمية.

مواجهات في الولايات المتحدة: الشرطي الذي خنق المواطن الأسود اتهم بالقتل.

بعد الارتفاع في إصابات الكورونا، تفكير في إغلاق المدارس.

مدير عام الصحة الإسرائيلية:” الامتناع عن زيارة الجد والجدة”.

الصين ضد الغرب: “لا تتدخلوا في الشؤون الداخلية لهونغ كونغ”.

إسرائيل هيوم:

كورونا “إسرائيل”: قبيل موجة ثانية من الفيروس، القدس في مركز تفشي الكورونا.

78 إصابة في مدرسة في القدس، و17 في مؤسسات تعليمية أخرى.

الولايات المتحدة انسحبت من منظمة الصحة العالمية.

الضفة الغربية: محاولة دهس جندي إسرائيلي، والمنفذ قتل.

كان 11 العبرية:

ترمب: سننهي علاقاتنا مع الصحة العالمية.

سائق دراجة دهس جندي حرس حدود على حاجز الأنفاق.

وزارة الصحة الإسرائيلية أوصت بإغلاق المدارس.

إغلاق على البيت الأبيض بعد مقتل أمريكي أسود.

الفضائية 12 العبرية:

ارتفاع في عدد إصابات الكورونا بين الإسرائيليين.

الشرطي الأمريكي الذي خنق حتى الموت المواطن الأسود اتهم بالقتل.

مدير عام الصحة الإسرائيلية: الجمهور لا يلتزم بإجراءات الوقاية من الفيروس.

الجيش الإسرائيلي: السائق حاول تنفيذ عملية دهس، الجنود أطلقوا النار وقتلوه.