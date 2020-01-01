رئيس الوزراء يفتتح امتحانات الثانوية العامة

رام الله / سما /

افتتح رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، امتحانات الثانوية العامة، التي انطلقت الساعة التاسعة صباحا، بمشاركة 78400 طالب في المحافظات الشمالية والجنوبية وفي القدس والخارج، ضمن إجراءات احترازية ووقائية .

وقال اشتية لدى تفقده قاعة الامتحان في مدرسة بنات المزرعة الغربية الثانوية شمال غرب مدينة رام الله، إن هذا الامتحان يوحد شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات.

وأعرب رئيس الوزراء عن ارتياحه من سير الامتحان وفق جميع الاعتبارات المتعلقة بالسلامة، والتي أخذت بعين الاعتبار.

وأشار الى أن مجلس الوزراء شكل لجنة خاصة تضم كافة الوزارات ذات العلاقة للاشراف على سير الامتحان وضمان تنفيذ كافة اجراءات السلامة والحفاظ على مصداقية شهادة الثانوية العامة.