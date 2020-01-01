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حشرات محشورة تحت الأرض تستعد للانطلاق بالملايين

السبت 30 مايو 2020 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حشرات محشورة تحت الأرض تستعد للانطلاق بالملايين


وكالات

نشرت شبكة "أي بي سي نيوز"، تقارير علمية، قالت إنها كشفت عن مواعيد انطلاق ملايين حشرات


ولفتت الشبكة إلى استعداد الملايين من هذه الحشرات الرابضة تحت الأرض للانطلاق خلال أشهر قليلة يعتقد أنها ستكون في الربع الأخير من العام الجاري، محذرة من وقوع ما أسمته "تهديدا بحدوث كارثة محتملة".

ويشار إلى أن حشرة "الزيز" غير مؤذية بصورة مباشرة للإنسان، كالدبابير وغيرها، لكنها تحدث ضوضاء هائلة تمثل مصدر إزعاج كبير.

وحسب تقارير علمية نشرتها الشبكة فإن تلك الحشرة، والتي يطلق عليها باللاتينية "سيكاد" تخرج بشكل متكرر، كل 13 أو 17 عامًا فقط، ويفترض العلماء أن ذلك يحدث لتجنب التزامن مع دورات حياة حيوانات أخرى يمكن أن تفترسها.

وتمتلك الحشرة 4 أجنحة رفيعة، تغطي الجزء الخلفي من جسدها، ولها لون داكن، يتراوح طولها بين سنتيمترين و5 سنتيمترات، ولها عينان صغيرتان حمروان متباعدتان وتقوم بوضع البيض فوق أغصان الشجر وداخل المحاصيل الزراعية، ما يتسبب بوجود احتمالية أن يتوقف نمو النبات تماما، الأمر الذي يشكل خطرا على بساتين الفاكهة، والكروم، والأشجار.

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