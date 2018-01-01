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وفاة الفنان المصري حسن حسني

السبت 30 مايو 2020 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الفنان المصري حسن حسني


القاهرة / وكالات /

توفي الفنان المصري حسن حسني، ليل الجمعة السبت، عن عمر ناهز 88 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وتوفي الفنان المصري بمستشفى دار الفؤاد بالعاصمة القاهرة إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء الخميس.

ولد الفنان حسن حسني في حي القلعة (15 أكتوبر 1931) لأب مقاول.

وشارك الفنان الكبير حسن حسنى فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل" مع مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة أحمد حلمى، ومنة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.

وتعد أعمال الفنان حسن حسني مثل مسلسل"رأفت الهجان" و"بوابة الحلواني" وأفلام "المغتصبون" و"المواطن مصري" و"القاتلة" و"السيد كاف" و"سارق الفرح" و"ناصر 56" من العلامات الفارقة في مشواره الفني.

ويبقى حسن حسني "قشاش السينما والفيديو والمسرح"، وإن كان المسرح قد تراجع من قائمة اهتماماته بسبب انشغاله في السينما، فكان آخر ما قدمه هو مسرحية "لما بابا ينام"، الذي توقفت عرضها بسبب وفاة الفنان الراحل علاء ولي الدين.

ونال الفنان الراحل العديد من الجوائز على مدى مشواره وكرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين عام 2018.

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