"ترمب" يعلن: قررنا إنهاء علاقتنا بمنظمة الصحة العالمية

واشنطن /سما/

أعلن الرئيس الأميركي ​"دونالد ترمب​"، إنهاء العلاقة بمنظمة الصحة العالمية​، متهماً السلطات الصينية بأنها "تتحكم بالمنظمة".

وشدد "ترمب" على أن الصين انتهكت الكثير من التزاماتها في ​منظمة التجارة العالمية​ وتدعي ملكيتها للعديد من المناطق في ​بحر الصين الجنوبي​.

كما أكد "ترمب"، أنها أخفت فيروس ​ووهان​ والكثير من الحقائق حوله ونتج عن ذلك خسائر بشرية واقتصادية كبيرة عالمياً وتسببت في جائحة عالمية، مضيفاً "علينا حماية التقدم التكنولوجي الأميركي الذي انتهكته الصين".

وأشار إلى أن الصين تسترت على انتشار فيروس "كورونا" وتسببت في جائحة عالمية، موضحة أن أعدادًا كبيرة من الأرواح أزهقت بسبب تعامل الصين مع جائحة "كورونا" وخسائر اقتصادية كبيرة تكبدها العالم.

وأكد أنه سيصدر توجيها لحماية الجامعات والمختبرات الأمريكية من سرقة المعلومات ومنع دخول أشخاص من الصين يهددون مصالح الولايات المتحدة.

واعتبر الإجراء الأخير الذي اتخذته الصين تجاه هونغ كونع انتهاك صريح لالتزاماتها الدولية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة سترد عليه بكل قوة.