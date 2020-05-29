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بسبب كورونا.. التربية تقرر تأجيل امتحان التوجيهي لطلبة بلدة عزون العتمة

الجمعة 29 مايو 2020 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب كورونا.. التربية تقرر تأجيل امتحان التوجيهي لطلبة بلدة عزون العتمة


رام الله / سما /

قررت وزارة التربية والتعليم إغلاق قاعة امتحان الثانوية العامة في بلدة عزون عتمة في قلقيلية بسبب فيروس كورونا على ان يتم عقد الامتحان لطلبة البلدة في نهاية شهر حزيران أو خلال دورة شهر آب.

وبينت الوزارة انه سيتم افتتاح قاعة امتحان الثانوية العامة في بلدة سنيريا مع إتاحة الفرصة لطلبة بلدة بيت امين للتقدم للامتحان في بلدة سنيريا؛ وضمن الإجراءات الصحية والوقائية المتبعة.

وبخصوص طلبة بلدة عزون عتمه المتقدمين للامتحان في قاعات مدينة قلقيليه فانهم لا يلتحقون بقاعاتهم.

وبخصوص العاملين في امتحان الثانوية العامة من بلدة عزون عتمة؛ فإنهم لا يلتحقون بعملهم.

#التربية والتعليم #قلقيلية #بلدة عزون عتمة #فيروس كورونا #امتحانات الثانوية العامة

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