الصحة:استشهاد المواطن الذي اطلق الاحتلال النار عليه قرب قرية النبي صالح

رام الله / سما /

استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قرب قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.

وأكدت وزارة الصحة في بيان لها، استشهاد المواطن الذي اطلق الاحتلال الرصاص عليه قرب قرية النبي صالح.

وبحسب الوكالة الرسمية، أفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي بكثافة صوب مركبة يقودها شاب، لم تعرف هويته بعد، في منطقة واد ريا قرب النبي صالح، وتركوه ينزف في المكان، ومنعوا الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إليه، حتى استشهد.

وأضاف شهود العيان أن جنود الاحتلال منعوا كذلك الطواقم الصحفية من الاقتراب من المكان، فيما اندلعت مواجهات في قرية النبي صالح أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة شاب من ذوي متلازمة داون بعيار حي في قدمه.

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