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هنية يحذر الاحتلال من استغلال كورونا لتنفيذ مخططاته: لن تُفرض على الشعب الفلسطيني

الجمعة 29 مايو 2020 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يحذر الاحتلال من استغلال كورونا لتنفيذ مخططاته: لن تُفرض على الشعب الفلسطيني


غزة / سما /

حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الاحتلال الاسرئيلي من محاولة فرض مخططاته في القدس المحتلة مستغلًا تداعيات فيروس كورونا لتمريرها، مؤكدا أن هذه المخططات لن تمر، ولن تُفرض على الشعب الفلسطيني .

وإضاف في تصريح صحفي، "إننا نتابع ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني في القدس المحتلة، وفي المسجد الأقصى المبارك، والخطوات كافة من أجل إحكام السيطرة على المدينة وتهويدها وتقسيم الحرم زمانيًا ومكانيًا. وفي ضوء هذه الإجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال، والتي كان آخرها اعتقال سماحة الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا خطيب المسجد الأقصى المبارك عقب مناشدته شعبنا للدفاع عن المسجد الأقصى، ومن ثم إبعاده ومنعه من دخول الحرم".

وأدان هنية قرار الاحتلال إبعاد سماحة الشيخ عكرمة صبري عن المسجد الأقصى المبارك، ونعتبره انتهاكًا جديدًا للحق في العبادة وحرية الوصول إلى الحرم، وجزءًا من محاولة تفريغه من المصلين.

وحيا المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك الذين لم يتوقفوا عن ممارسة دورهم الديني والوطني والإنساني، وندعو جماهير الشعب الفلسطيني كافة إلى الدفاع عن الأقصى بكل السبل والوسائل المتاحة، خاصة أمام الدعوات المتكررة من المستوطنين والمتطرفين لاقتحام المسجد المبارك، محذرا من أن حماس لن تمرر أي محاولة اقتحام للأقصى أو فرض وقائع فيه.
ودعا هنية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وقادة وزعماء الدول العربية والإسلامية كافة إلى تحمل المسؤولية الدينية والتاريخية تجاه ما يجري في المسجد الأقصى المبارك، والتحرك في مختلف الاتجاهات لوقف المخططات الاسرائيلية ومنعها.

#اسماعيل هنية #حماس #قطاع غزة #المسجد الاقصى #فيروس كورونا

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