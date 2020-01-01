قطر توضح حقيقة "الانسحاب" من مجلس التعاون الخليجي...

الدوحة /سما/

نفت دولة قطر، اليوم الجمعة، عزمها الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي بعد انتشار شائعات تُفيد بانسحابها، في الذكرى الثالثة للأزمة الخليجية.



وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، وفق ما نقلت وكالة (فرانس برس،) أن "المعلومات حول عزم قطر مغادرة مجلس التعاون الخليجي، خاطئة تماما ولا أساس لها".



وأوضحت الخاطر، أن "محاولات ثلاثة من أعضاء المجلس لعزل الدوحة تجعل المجلس تعاون موضع تساؤل بالنسبة إلى البعض".



وقالت: إن "شائعاتٍ كهذه تأتي بلا شك من يأس وخيبة أمل بعض الأشخاص إزاء مجلس تعاون خليجي ممزّق كان في ما مضى مصدر أمل وطموح لشعوب الدول الأعضاء الست".



وأضافت المتحدثة القطرية: "مع اقترابنا من السنة الثالثة من الحصار غير القانوني المفروض على قطر من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، ليس مستغربا أن نرى أفرادا من مجلس التعاون الخليجي يشككون ويطرحون التساؤلات" حول مصير المجلس.



