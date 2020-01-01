  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

قطر توضح حقيقة "الانسحاب" من مجلس التعاون الخليجي...

الجمعة 29 مايو 2020 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر توضح حقيقة "الانسحاب" من مجلس التعاون الخليجي...


الدوحة /سما/

نفت دولة قطر، اليوم الجمعة، عزمها الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي بعد انتشار شائعات تُفيد بانسحابها، في الذكرى الثالثة للأزمة الخليجية.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، وفق ما نقلت وكالة (فرانس برس،) أن "المعلومات حول عزم قطر مغادرة مجلس التعاون الخليجي، خاطئة تماما ولا أساس لها".

وأوضحت الخاطر، أن "محاولات ثلاثة من أعضاء المجلس لعزل الدوحة تجعل المجلس تعاون موضع تساؤل بالنسبة إلى البعض".

وقالت: إن "شائعاتٍ كهذه تأتي بلا شك من يأس وخيبة أمل بعض الأشخاص إزاء مجلس تعاون خليجي ممزّق كان في ما مضى مصدر أمل وطموح لشعوب الدول الأعضاء الست".

وأضافت المتحدثة القطرية: "مع اقترابنا من السنة الثالثة من الحصار غير القانوني المفروض على قطر من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، ليس مستغربا أن نرى أفرادا من مجلس التعاون الخليجي يشككون ويطرحون التساؤلات" حول مصير المجلس. 

 

#قطر #مجلس التعاون الخليجي

الأكثر قراءة اليوم

تقارير عبرية تزعم : حماس تبلغ مصر بنيتها التصعيد

انتحار موقوف لدى الشرطة في غزة

تدهور صحة الخضري ممثل حماس المعتقل بالسعودية

غزة : وفاة فتاة بظروف غامضة والشرطة تفتح تحقيقاً

الصحة: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة قلقيلية

"أسوشيتدبرس" تؤكد تلقيها شكوى من الشرطة الفلسطينية بحق الصحفي حمد

بعد قاطِع رؤوس الفلسطينيين داغان! من هو يوسي كوهين رئيس الموساد ؟

الأخبار الرئيسية

هنية يحذر الاحتلال من استغلال كورونا لتنفيذ مخططاته: لن تُفرض على الشعب الفلسطيني

الاحتلال

الاعلام العبري يتحدث عن استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "حلميش" شمال غرب رام الله

سجن

غزة: الهيئة المستقلة تصدر بيانا بشأن وفاة موقوف في مركز إصلاح "الوسطى"

صرف رواتب موظفى السلطة في الضفة وغزة لشهر أيار/ مايو الاربعاء المقبل عبر الصرافات.. بهذه النسبة!

20200529012844

"الغروزيني" من الشاباك يتحدث عن اغتيال عياش والكرمي واعتقال السيد