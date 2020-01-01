الإفراج عن هنادي الحلواني وتمديد اعتقال عيسى العباسي

القدس المحتلة / سما /

أفرجت شرطة الاحتلال عن الناشطة المقدسية هنادي الحلواني بعد اعتقالها ظهر اليوم الجمعة من منزلها.

وأشارت المرابطة الحلواني إلى أن التحقيق دار حول أمن دولة الاحتلال والتحريض على الاحتلال، وأن هذا يضر بأمن الدولة، على حد وصفهم.

معبرة عن محاولة الاحتلال فرض سياسة القبضة الحديدية على المقدسيين بالترهيب والقمع.

وهدد جنود الاحتلال الحلواني بالاعتقال والإبعاد، مؤكدين استمرارملاحقتهم لها.

إلى ذلك تم تمديد اعتقال الاسير المحرر المقدسي عيسى العباسي لمساء غد السبت، بحجة إخلاله بشروط الإفراج.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن العباسي مساء أمس الخميس، بشرط الإبعاد عن بلدة سلوان لمدة 3 أيام بعد مماطلة ومحاولة من بعض الجهات الإسرائيلية تمديد اعتقاله مدة عشر سنوات.