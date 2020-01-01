  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإفراج عن هنادي الحلواني وتمديد اعتقال عيسى العباسي

الجمعة 29 مايو 2020 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإفراج عن هنادي الحلواني وتمديد اعتقال عيسى العباسي


القدس المحتلة / سما /

 أفرجت شرطة الاحتلال عن الناشطة المقدسية هنادي الحلواني بعد اعتقالها ظهر اليوم الجمعة من منزلها.

وأشارت المرابطة الحلواني إلى أن التحقيق دار حول أمن دولة الاحتلال والتحريض على الاحتلال، وأن هذا يضر بأمن الدولة، على حد وصفهم.

معبرة عن محاولة الاحتلال فرض سياسة القبضة الحديدية على المقدسيين بالترهيب والقمع.

وهدد جنود الاحتلال الحلواني بالاعتقال والإبعاد، مؤكدين استمرارملاحقتهم لها.

إلى ذلك تم تمديد اعتقال الاسير المحرر المقدسي عيسى العباسي لمساء غد السبت، بحجة إخلاله بشروط الإفراج.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن العباسي مساء أمس الخميس، بشرط الإبعاد عن بلدة سلوان لمدة 3 أيام بعد مماطلة ومحاولة من بعض الجهات الإسرائيلية تمديد اعتقاله مدة عشر سنوات.

#قوات الاحتلال #هنادي الحلواني #تمديد اعتقال

الأكثر قراءة اليوم

غزة: النيابة العامة تصدر بيانا مهما بشأن قضية الصحفي يوسف حسان

تقارير عبرية تزعم : حماس تبلغ مصر بنيتها التصعيد

انتحار موقوف لدى الشرطة في غزة

تدهور صحة الخضري ممثل حماس المعتقل بالسعودية

غزة : وفاة فتاة بظروف غامضة والشرطة تفتح تحقيقاً

الصحة: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة قلقيلية

"أسوشيتدبرس" تؤكد تلقيها شكوى من الشرطة الفلسطينية بحق الصحفي حمد

الأخبار الرئيسية

الاحتلال

الاعلام العبري يتحدث عن استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "حلميش" شمال غرب رام الله

سجن

غزة: الهيئة المستقلة تصدر بيانا بشأن وفاة موقوف في مركز إصلاح "الوسطى"

صرف رواتب موظفى السلطة في الضفة وغزة لشهر أيار/ مايو الاربعاء المقبل عبر الصرافات.. بهذه النسبة!

20200529012844

"الغروزيني" من الشاباك يتحدث عن اغتيال عياش والكرمي واعتقال السيد

i

رسميا .. الأردن يبلغ واشنطن رفضه خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية