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غزة: الهيئة المستقلة تصدر بيانا بشأن وفاة موقوف في مركز إصلاح "الوسطى"

الجمعة 29 مايو 2020 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الهيئة المستقلة تصدر بيانا بشأن وفاة موقوف في مركز إصلاح "الوسطى"


غزة / سما /

أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، بياناً أكدت فيه أنها تتابع حادثة وفاة المواطن معاذ أحمد شكري أبو عمرة (19 عاماً) الموقوف في مركز إصلاح وتأهيل الوسطى.
وكانت وزارة الداخلية بغزة، أعلنت وفاة الموقوف صباح اليوم إثر شنقه نفسه كما جاء في بيانها.

وأكدت الهيئة أنها بدأت متابعاتها بالخصوص بالمشاركة في عملية تشريح الجثة، ومعاينة مكان الحادثة في مركز الإصلاح والتأهيل، كما التقت مع ذوي النزيل المتوفى، وبانتظار حصولها على التقرير الطبي الرسمي بالخصوص.

وأضافت أنها ستواصل متابعاتها في جمع المعلومات حول إجراءات وظروف توقيف المواطن، بما في ذلك طبيعة معاملته أثناء توقيفه.

وأكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أنها ستصدر  في وقت لاحق بياناً مفصلاً حول الحادثة بعد استكمال المعلومات والإفادات والاطلاع على جميع التقارير ذات العلاقة.

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