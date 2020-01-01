تفاصيل- مدير منظمة الصحة العالمية يتصل هاتفيا بوزير الصحة الإسرائيلي!

القدس المحتلة / سما /

تحدث وزير الصحة الإسرائيلي يولي ادلشتين هاتفيا، مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، الذي اتصل به لتهنئته بمناسبة توليه المنصب، في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وتناول الحديث سبل تعزيز العلاقات بين إسرائيل والمنظمة. وتشتبه إسرائيل بوجود ارتفاع بنسبة انتشار كورونا في أوساط العمال الأجانب لديها، وذلك وفقًا لتقرير داخلي يحلل بيانات انتشار الوباء. وجاء في التقرير الذي قُدِّم لوزارتي: الصحة والأمن، أنه "في الأيام الأخيرة، كانت هناك زيادة معتدلة في معدلات انتشار كورونا في إسرائيل، ويبدو أن نسبة كبيرة من هذه الزيادة، قد سُجّلت في أوسط العمال الأجانب". وتم إجراء تحاليل صحية في بداية الأسبوع، لحوالي 40 عاملاً أجنبياً، فأظهرت النتائج أن 19 منهم يحملون المرض. ولم تبدو على غالبيتهم الساحقة أي أعراض.

وشُخّص منذ بداية تفشي المرض، ما لا يقل عن 64 مريضا بين العمال الأجانب، باستثناء أولئك الـ 19 الذين اكتشفوا أخيرا.