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5 إصابات بالرصاص المعدني وعشرات حالات الاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الجمعة 29 مايو 2020 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 إصابات بالرصاص المعدني وعشرات حالات الاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم


قلقيلية / سما /

 أصيب 5 مواطنين بينهم مصور صحفي، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، إثر قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية، المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بالتزامن مع توجه المصلين للمسجد لأداء صلاة الجمعة، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عشرات المصلين بالاختناق.

وأضاف أن مواجهات اندلعت عقب ذلك بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة 5 مواطنين بجروح متفاوتة عولجوا ميدانيا، بينهم مصور الوكالة الصينية الصحفي نضال اشتية الذي أصيب بالفخذ الأيسر.

وعبر المشاركون عن رفضهم لمساعي الاحتلال سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، داعين شعبنا للتصدي لهذه المؤامرة الخطيرة.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، ظهر اليوم، مواطنا من مدينة قلقيلية.

وأفاد شهود عيان، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المُحرر حمادة رضوان، على حاجز طيار أقامته بالقرب من بلدة ديراستيا بمحافظة سلفيت.

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