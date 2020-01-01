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إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة نعلين

الجمعة 29 مايو 2020 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة نعلين


رام الله / سما /

 أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال قمعه مسيرة نعلين الأسبوعية، غرب رام الله.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، كما أدت قنابل الغاز إلى اشتعال النيران في عدد من الحقول.

وانطلق المشاركون في المسيرة، صوب جدار الضم والتوسع العنصري، رافعين العلم الفلسطيني، ومرددين الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال والرافضة لمخططات الضم.

#مواجهات #قوات الاحتلال #مسيرة نعلين #اصابات بالاختناق

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