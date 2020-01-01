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الاحتلال يرغم عائلة على هدم منزلها في جبل المكبر

الجمعة 29 مايو 2020 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يرغم عائلة على هدم منزلها في جبل المكبر


القدس المحتلة / سما /

 أرغمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عائلة في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، على هدم منزلها البالغة مساحته 85 مترا مربعا.

وأفاد موسى كساب بشير أحد ملاك المنزل، بأن بلدية الاحتلال في القدس سلمتهم في السادس والعشرين من الشهر الماضي إخطارا بهدم المنزل الذي بنته العائلة قبل 7 سنوات، بحجة عدم الترخيص.

وتابع أن العائلة شرعت اليوم بهدم المنزل المكون من طابق واحد، ويؤوي 6 أفراد، مستعينة بجرافة خاصة، تجنبا لدفع غرامات مالية للاحتلال.

من جانبه، قال أمين حركة "فتح" في جبل المكبر إياد بشير، إن سلطات الاحتلال تواصل تسليم عشرات المنازل في البلدة إخطارات بالهدم بحجج وذرائع واهية، بهدف تهجير المقدسيين.

وأكد أن "سياسة الهدم التي تنفذها أذرع الاحتلال، لن تطمس هويتنا المقدسية، ونحن باقون في أرضنا ولن نخرج منها".

#هدم منزل #الاحتلال #جبل المكبر

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