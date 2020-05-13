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صرف رواتب موظفى السلطة في الضفة وغزة لشهر أيار/ مايو الاربعاء المقبل عبر الصرافات.. بهذه النسبة!

الجمعة 29 مايو 2020 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
صرف رواتب موظفى السلطة في الضفة وغزة لشهر أيار/ مايو الاربعاء المقبل عبر الصرافات.. بهذه النسبة!


رام الله / سما /

أعلنت صفحة رواتب دولة فلسطين والترقيات، عن صرف رواتب موظفي السلطة  لشهر أيار/ مايو يوم الأربعاء المقبل، عبر الصرافات بنفس النسبة السابقة للمحافظات الشمالية والجنوبية.

ونوهت عبر منشور على صفحتها الرسمية "فيسبوك"، إلى خصم يومي عمل حسب قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2000 بتاريخ 13/5/2020 (باقتطاع يوميْ عمل من موظفي الحكومة مدنيين وعسكريين ويستثنى من القرار ممن رواتبهم اقل من 2000 شيقل).

ومن المتوقع استثناء المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وأسر الشهداء والجرحى والأسرى ومن راتبه أقل من 2000 شيكل من تلك الخصومات.

وأشارت إلى أنه حتى مساء الخميس، لم يتم إدخال نسبة الخصم على نظام الرواتب، وكذلك لم يتم إدخال النسبة لموظفي التقاعد المالي، وأيضا لم يطرأ أي تغيير على نسبة تفريغات 2005 او رواتب الأسرى.

وشددت على إعادة ما يقارب 60 اسم من المقطوعة رواتبهم من الموظفين و كافة الفئات الأخرى، لافتة إلى صرف كشف الـ6% للمتقاعدين العسكريين مع الرواتب.

#رواتب الموظفين #السلطة الفلسطينية #الصراف الالي #موظفي السلطة #رواتب شهر مايو

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