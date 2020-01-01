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خضر عدنان: منع وصول المصلين للحرم الابراهيمي عدوان سافر

الجمعة 29 مايو 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
خضر عدنان: منع وصول المصلين للحرم الابراهيمي عدوان سافر


جنين / سما /

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ خضر عدنان، أن منع الاحتلال وصول المصلين لصلاة الفجر العظيم بالحرم الإبراهيمي عدوان سافر يستوجب مزيد حشد للحرم.

وأوضح عدنان في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن الاحتلال يريد فرض سطوته أكثر على المسجد الأقصى والإبراهيمي بتحديد وتقليل عدد المصلين، مشددا على أن هذه سابقة وجريمة.

وحذر من سحب الاحتلال جريمته اليوم ب"الإبراهيمي" بمنع وصول المصلين الى المسجد الأقصى المبارك وقت إعادة فتحه.

وفي سياق متصل، قال عدنان، إن اعتقال الاحتلال للأخ المحرر عيسى العباسي للمرة الثانية بعد تحرره أمس تنكيل وتخبط صهيوني ومحاولة بائسة لكسر الشباب المقدسي البطل والمحررين منهم.

وأضاف: "الاحتلال فشل بالنيل من الأخ المقدسي العباسي باعتقال والدته قبل سنوات، وعلى العكس سيتحول اعتقاله والمحررين لمزيد شرف له ولهم ووفاء للأقصى والقدس والمقدسات".

#خضر عدنان #الجهاد الاسلامي #الحرم الابراهيمي

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