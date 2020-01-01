التعليم بغزة : آلية جديدة في قاعات امتحان "التوجيهي" بسبب كورونا

غزة / سما /

أفادت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، إنها ستتبع آلية جديدة في قاعات امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" التي ستبدأ غداً السبت، وذلك في سياق الاحتياطات لمكافحة وباء كورونا.

وقال مدير عام العلاقات الدولية والعامة بالوزارة، معتصم الميناوي أن وزارته بدأت بإعادة تشكيل القاعات الخاصة بالامتحانات، بما يتوافق مع الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا، حيث اتخذت كل الاحتياطات والإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلبة أثناء تقديم الامتحانات.

وأضاف أن الاختبارات ستقدم غداً السبت، مشيرًا إلى أن الآليات المتبعة حاليًا تقوم على أسس تقليص عدد الطلاب في قاعات الاختبارات، وإيجاد آليات خاصة لدخول وخروج الطلبة ولعمليات تصحيح أوراق الإجابات وتوزيع المصححين على القاعات.

وذكر الميناوي أن وزارته تدير ملف الامتحانات هذا العام في ظروف وأوضاع صعبة خلافًا للأعوام السابقة بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ إجراءات صحية لضمان سلامة الطلبة كتوفير الكمامات والمعقمات الطبية داخل قاعات الامتحان وخارجها. وأكد وجود تنسيق متكامل بين وزارته ووزارتي الصحة والداخلية لتمكين الطلبة من أداء الامتحانات بالشكل المطلوب وبعيدًا عن خطر كورونا، ولخلق أجواء مريحة خلال أداء الامتحانات.

وأشار إلى وجود نقطة صحية في كل لجنة امتحان، إلى جانب توفير الدعم والإرشاد النفسي لمتابعة أوضاع الطلبة النفسية.

وقال الميناوي بأن وزارة التربية والتعليم تواصلت مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" من أجل توفير 43 مدرسة كقاعات امتحان للطلبة، وذلك ضمن إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا، ليرتفع عدد قاعات الامتحانات إلى 242 قاعة، أي بزيادة 53 قاعة عن العام الماضي. ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات التوجيهي لهذا العام نحو 78400 طالب وطالبة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم.