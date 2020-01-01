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شرطة الاحتلال تعتقل الشيخ الدكتور عكرمة صبري من منزله

الجمعة 29 مايو 2020 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة الاحتلال تعتقل الشيخ الدكتور عكرمة صبري من منزله


القدس المحتلة / سما /

 اعتقلت شرطة الاحتلال ظهر اليوم الجمعة، الشيخ د. عكرمة صبري (82 عاماً) رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى من داخل منزله في القدس بعد اقتحام ضباط المخابرات وشرطة الاحتلال للمنزل.

الداعية نائلة صبري زوجة الشيخ عكرمة صبري قالت :" فوجئنا بعدد من ضباط المخابرات وشرطة الاحتلال تقتحم المنزل وتطلب من الشيخ عكرمة ارتداء ملابسه لاعتقاله دون اعتبار لعمره ومكانته، وتم اخباره بأنه معتقل ".

وأضافت: " قبل أكثر من أسبوعين تم اقتحام المنزل وأخبار الشيخ عكرمة بتحمل المسؤولية عن أية تصريحات يدلي بها، منها؛ فتح المسجد الأقصى أمام المصلين، وهدده ضابط المخابرات بأنه لن يشاهد الأقصى إلّا من خلال الصور وهو مبعد عن المسجد الأقصى ون اعتقاله يأتي في سياق فتح أبواب المسجد الأقصى.

#قوات الاحتلال #عكرمة صبري #المسجد الاقصى

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