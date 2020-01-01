البرغوثي يحذر من مخاطر موجة ثانية لوباء لكورونا

رام الله / سما /

حذر د. مصطفى البرغوثي من مخاطر موجة ثانية من وباء الكورونا في فلسطين بعد اكتشاف عشر حالات جديدة في منطقة قلقيلية، و استمرار اكتشاف حالات جديدة في مناطق الخليل وقطاع غزة، وبسبب تزايد خطر الاحتكاك مع الجانب الإسرائيلي في ظل تسهيل حركة تنقل العمال اليومية وحملة التصاريح علما بأن 78% من الإصابات في فلسطين مصدرها الاحتكاك بالجانب الإسرائيلي والذي شهد تصاعدا مفاجئا في عدد الإصابات اليومية لديه بوباء الكورونا من بضع حالات إلى تسع وسبعين إصابة يوم أمس.

كما حذر البرغوثي من الاسترخاء في مواجهة الوباء وأكد على أهمية الالتزام بقواعد الوقاية بما في ذلك التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات التي أثبتت فاعليتها في الوقاية من الإصابات في معظم بلدان العالم.