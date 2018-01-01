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قريبا… مسلسل درامي عن نتنياهو

الجمعة 29 مايو 2020 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
قريبا… مسلسل درامي عن نتنياهو


القدس المحتلة / سما /

كشفت مجلة أمريكية النقاب عن نية شركة إنتاج عالمية، كتابة سيناريو لمسلسل يتناول حياة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ذكرت مجلة "فارايتي" الأمريكية، أمس الخميس، أن شركة الإنتاج العالمية "فريمانتل"، قد طلبت من كاتب السيناريو الأمريكي، كيرك أليس، كتابة سيناريو لمسلسل "بيبي"، الذي سيتناول حياة نتنياهو. 

يشار إلى أن كلمة "بيبي" هي لقب نتنياهو المُتداول في إسرائيل. 

وأكدت المجلة الأمريكية أن المسلسل سيعتمد على الكتاب الذي نشره الصحفي الإسرائيلي، بن كسبيت، الذي يحمل عنوان "نتنياهو.. السيرة الذاتية"، وهو كتاب نشر قبل عامين، وأصبح من أكثر الكتب مبيعا. 

يشار إلى أن صحيفة "هآرتس" العبرية، قد نشرت في 28 أغسطس/ آب 2018، أن كتاب "السيرة الذاتية لنتنياهو"، من بين الكتب الأكثر مبيعا في إسرائيل خلال العام نفسه.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن كتاب "السيرة الذاتية لنتنياهو" للكاتب بن كسبيت، الصحفي في صحيفة "معاريف" العبرية، والصادر العام الماضي، يعد من بين الكتب الأكثر مبيعا في إسرائيل، إضافة لكتب خاصة تربوية وثقافية وتاريخية.

جاء في عرض بسيط للكتاب نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن نتنياهو يعد أكثر الشخصيات السياسية الإسرائيلية الذين حكموا في منصب رئاسة الوزراء، منذ تاريخ إنشائها، وبقوا في مناصبهم لمدد طويلة، وتعتبره شريحة عريضة من الإسرائيليين بمثابة "أبو الأمة" الإسرائيلية، والمسيح المُخلَّص لهذا الزمان.

يسلط الكتاب الإسرائيلي الضوء على حياة "بيبي" (الاسم المختصر لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو)، في حياته الأولى، والمناصب التي تقلدها، وكذلك عدد زيجاته، وأولاده، وجزء عن حياته في المرحلة الراهنة.

من جانبه، أشار مؤلف الكتاب، المحلل السياسي لصحيفة "معاريف" العبرية، بن كسبيت، إلى أن كتابه هو الأكثر مبيعا للعام الماضي، وأنه يشكر القراء ونتنياهو.

#نتنياهو #مسلسل

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