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"وزارة الصحة" : تسجيل 37 حالة تعاف من فيروس "كورونا"بالقدس

الجمعة 29 مايو 2020 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
"وزارة الصحة" : تسجيل 37 حالة تعاف من فيروس "كورونا"بالقدس


رام الله / سما /

 أفادت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، بتسجيل 37 حالة تعاف من فيروس "كورونا" في مدينة القدس المحتلة، ليصل العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 523 حالة، ما نسبته 83.7% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأوضحت الوزارة، في تقرير موجز عن الحالة الوبائية في فلسطين حول فيروس "كورونا-كوفيد19"، أنه تم تسجيل 11 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية (10 في محافظة قلقيلية، وواحدة في الخليل) ليصل العدد الإجمالي للإصابات في جميع محافظات الوطن منذ بدء ظهور الفيروس في فلسطين إلى 625 إصابة، كالتالي: 319 في محافظة القدس، و245 في باقي المحافظات الشمالية، و61 في المحافظات الجنوبية.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 97 حالة، كالتالي: 23 في محافظة القدس، و32 في باقي المحافظات الشمالية، و42 في المحافظات الجنوبية.

وبينت وزارة الصحة أن المحافظات الخالية من الإصابات بفيروس "كورونا" حتى الآن هي 8 محافظات: أريحا والأغوار، وطوباس، وسلفيت، وجنين، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، وطولكرم، ونابلس.

#فيروس كورونا #القدس المحتلة

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