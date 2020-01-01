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مصر : وفاة نائب رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

الجمعة 29 مايو 2020 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر : وفاة نائب رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا


القاهرة/سما/

توفي الكاتب الصحفي فتحي الصراوي، نائب رئيس تحرير الجمهورية، امس الخميس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ويعد حالة الوفاة الثانية في المؤسسة في أقل من 24 ساعة.

وكان قد توفي مجدي علي، الموظف بإدارة الملصقات بإعلانات المصرية التابعة لدار التحرير للطبع والنشر، أمس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكان كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، كشف أن الحالات التي تم اكتشافها بالمؤسسات هي: 4 حالات في مؤسسة الأهرام، والأخبار 6، والجمهورية 5، وحالة واحدة فى روزاليوسف، و4 حالات في دار الهلال وحالتين في وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتواصلت الهيئة الوطنية للصحافة مع رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية أمس لمتابعة الإجراءات الاحترازية المتبعة في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتتواصل مع باقي المؤسسات "الخميس" في إطار القرارات والإجراءات الاحترازية الصادرة من الحكومة.

وشددت الهيئة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية وتوفير المواد المطهرة والكلور وغيرها من المواد والتعقيم، والقيام بعمليات التطهير والتعقيم الشاملة وعدم السماح بالدخول لمقر المؤسسة بدون ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة والابلاغ فور الاشتباه بأي حالة إصابة واتخاذ التدابير اللازمة فوراً.​

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